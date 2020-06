Mann bei Schusswechsel mit Polizei in OÖ getötet

Nach einer Verfolgungsjagd ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Altmünster (Bezirk Gmunden) ein 50-jähriger Mann getötet worden. Der Autolenker, der sich offenbar das Leben nehmen wollte, wurde gegen 23.45 Uhr gestoppt. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll er sofort auf einen Streifenwagen geschossen haben, worauf Polizisten von der Waffe Gebrauch machten.

Der Mann aus dem Salzkammergut hatte am Samstagabend offenbar seiner Frau, dem Nachbarn und einem Priester angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Mit zwei Faustfeuerwaffen sei er dann von daheim weggefahren, informierte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels, Christoph Weber, am Sonntag. Die beiden Waffen habe der bisher unbescholtene Mann legal besessen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich folgendes ereignet: Erst nach mehreren Schüssen in die Reifen sei der Mann mit dem Wagen stehen geblieben. Sofort nach Verlassen des Pkw habe er mehrmals in Richtung eines Polizeifahrzeuges und der Beamten abgedrückt, beschrieb der Staatsanwalt den Tathergang. Drei Einschusslöcher seien in der Windschutzscheibe festgestellt worden. Polizisten gaben daraufhin Schüsse auf den Mann ab. Er dürfte sofort tot gewesen sein.