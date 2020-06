Pläne von Türkis-Grün vor Klausur stoßen teils auf Kritik

Neben Einmalzahlung und Familienbonus einigte sich Türkis-Grün zudem auf die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent, rückwirkend ab 1. Jänner, und eine Negativsteuer von 100 Euro für all jene, die wegen geringer Einkommen keine Lohnsteuer zahlen. Auch für die Land- und Forstwirtschaft sind steuerliche Entlastungen geplant, sowie die Möglichkeit eines Verlustrücktrags für Unternehmen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) brachte am Sonntag außerdem eine Investitionsprämie von bis zu 14 Prozent für Firmen aufs Tapet, die sich in den nächsten sechs Monaten zu Investitionen bekennen.