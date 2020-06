Umsatz bei Eglo-Leuchten bleibt trotz Corona stabil

Von Verena Langegger

Innsbruck, Pill –Den „höchsten Umsatz aller Zeiten“ konnte die Eglo-Gruppe mit 534,6 Millionen Euro und einem Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2019 pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum erzielen. Auch das Jahr 2020 startete „erfreulich“, berichtet Eglo-Geschäftsführer René Tiefenbacher. Dann verbreitete sich das Coronavirus über die Welt, weltweit wurden Eglo-Produktionsstätten, etwa in China oder Indien, aber auch Baumärkte, wo am meisten Leuchten verkauft werden, geschlossen. Der Umsatz sei im März praktisch „zum Erliegen gekommen“, sagt Tiefenbacher. Corona-Infektionen habe es aber in keiner Produktionsstätte weltweit gegeben. In der Zentrale in Pill wurde auf Notbetrieb umgestellt, betroffene Teile der Belegschaft beendeten aber die Kurzarbeit mit Ende Mai.

Verkauft wurde nur noch im Internet, die Umsatzzahlen im März und April seien trotzdem „ernüchternd“ gewesen. Bereits am 14. März durften Baumärkte ihre Geschäfte nach den Corona-Schließungen wieder aufnehmen, die Verkaufszahlen in Mai und Juni waren zufriedenstellend. „Ich bin optimistisch“, sagt Tiefenbacher. „Ich erwarte ähnliche Zahlen wie im vergangenen Jahr.“

Mehrheit bei "Star Trading" übernommen

Neu im Sortiment sind Weihnachtsbeleuchtungen für den privaten Gebrauch. Die Eglo-Gruppe übernahm die Mehrheit bei der schwedischen Firma „Star Trading“. Das Traditionsunternehmen ist seit 35 Jahren hauptsächlich am skandinavischen Markt und erzielt im Jahr rund 30 Millionen Euro Umsatz, berichtet der Eglo-Chef. Dieses Segment soll künftig auch in Baumärkten, im Möbel-, Fach-, aber auch Onlinehandel flächendeckend in Europa platziert werden. Ebenfalls verstärkt angeboten werden sollen Ventilatoren mit und ohne Licht, teilweise seien diese Modelle angelehnt an Leuchtenmodelle, die bereits seit einem Jahr verkauft werden, sagt Tiefenbacher.

Diese würden aufgrund der immer heißer werdenden Sommer auch immer mehr nachgefragt. Immer wichtiger werde – auch bei Leuchten – der Handel im Internet, dies sei speziell für Baumärkte und Möbelhandel jedoch eine Herausforderung. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2020 seien die wirtschaftlichen Erwartungen „noch ein wenig anders“ gewesen, erzählt der Eglo-Chef, doch mittlerweile „ziehen die Umsätze nach dem Corona-Lockdown wieder an“. Damit ist Tiefenbacher zuversichtlich, dass der Trend der letzten Jahre in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt wird.

Investitionen von rund 33 Millionen geplant

Durch die laufende Sortimentserweiterung und die Übernahme von „Star Trading“ erwartet Tiefenbacher für das Jahr 2020 einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau von rund 535 Millionen Euro. Werden die Umsätze der Eglo-Immobilien, einem Schwesterunternehmen, zum Gruppenumsatz dazugezählt, werde für 2020 eine Summe von rund 580 Millionen Euro erwartet. Zudem werde die Situation am Weltmarkt laufend neu eingeschätzt und entsprechend reagiert. So werde bereits vermehrt in den Ausbau der vertrieblichen Infrastruktur investiert.