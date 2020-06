Fast 100 Festnahmen in Armenien bei Demo gegen die Regierung

In Armenien hat die Polizei am Sonntag fast hundert Menschen festgenommen, die in der Hauptstadt Eriwan gegen die Regierung demonstrierten. „Mehr als 90 Menschen wurden kurzzeitig festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Vorausgegangen waren der Demonstration Durchsuchungen bei einem wichtigen Oppositionspolitiker wegen des Vorwurfs des „illegalen Geldspiels“.