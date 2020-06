Thiem gewann Einladungsturnier in Belgrad

Dominic Thiem hat das Tennis-Exhibition-Turnier zum Auftakt der Adria-Tour in Belgrad gewonnen. Im Finale besiegte der Weltranglisten-Dritte den Serben Filip Krajinovic am Sonntagabend 4:3(2),2:4,4:2. Gastgeber Novak Djokovic war beim Endspiel nur noch Zuschauer, er hatte es trotz eines Dreisatzerfolges gegen Alexander Zverev im letzten Gruppenspiel nicht ins Endspiel geschafft.

Thiem hatte unmittelbar vor seinem Finalerfolg gegen den Weltranglisten-32. Krajinovic in seiner abschließenden Gruppenpartie den Bulgaren Grigor Dimitrow 4:3(2),4:3(6) bezwungen. Am Samstag war er mit Siegen gegen Damir Dzumhur (Aufgabe nach 2:0) und Dusan Lajovic in drei Sätzen erfolgreich in das Einladungsturnier gestartet.