Türkische Kampfjets griffen kurdische Ziele im Nordirak an

Die Türkei hat erneut Angriffe auf kurdische Zeile im Nordirak geflogen. Die Luftoperation habe sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Region ihrer Hochburg in den Kandil-Bergen nahe der iranischen Grenze sowie in den Gebieten Sinjar, Zap, Avasin-Basyan und Hakurk gerichtet.