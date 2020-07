„Bin mehr als eine Modepuppe": Über harte Arbeit hinter Glamour-Job Influencer

Im Rampenlicht zu stehen, war immer schon ihr Ding und Mode seit jeher ihre große Leidenschaft. Bereits 2014 ließ Karin Teigl die Zuschauer einen Blick in ihren Kleiderschrank werfen. Damals nahm die Salzburgerin bei der TV-Sendung „Shopping Queen“ teil und heimste am Ende der Woche den Sieg ein. „Es sieht im Fernsehen einfacher aus, als es tatsächlich war. Jeden Tag wurde von acht bis 22 Uhr gedreht“, verrät die 35-Jährige am Telefon. Aber: „Es war nichts gefakt.“