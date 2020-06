"Es wird für viele eng": Tiroler Reisebüros klagen über Fluglinien

Mayrhofen, Innsbruck –Es sei eine „unglaubliche Last“ für die Tiroler Reisebüros – und es werde „eng“ für einig­e Betriebe. Dieses düstere Bild zeichnet Andreas Kröll, Obmann der Fachgruppe der Reisebüros in der Wirtschaftskammer, für die heimischen Klein- und Mittelbetriebe. Zielscheibe des Ärgers sind die Fluglinien – und „zwar bis auf ein, zwei Ausnahmen weltweit alle“. Wie bei Privatpersonen agieren die Airlines nämlich auch gegenüber den Reisebüros. Sprich: Wird ein Flug storniert, und das betraf in den vergangenen Monaten so gut wie alle, dann bieten die Fluglinien nur Gutschein­e an – und erstatten das Geld nicht zurück.