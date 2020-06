Aufatmen in Geschäften: Freude und Skepsis zum Ende der Maskerade in Tirol

Reutte, Schwaz, Sautens, Wörgl, Lienz, Innsbruck –Alte­s neues Gefühl. Ohne Mask­e in den Supermarkt. Keine plötzlichen Kehrtwendungen am Eingang mehr, wenn kein Stoff Mund und Nase bedeckt. Durchatmen in Tirol. Vorerst zumindest. Mit gestern wurden weite Teile der Maskenpflicht gelockert, außerdem gibt es in der Gastronomie einige Erleichterungen – etw­a die Ausweitung der Sperrstunde. Am ersten Tag dieses neuen alten Lebensgefühls herrschten zwei Stimmungslagen vor. Freude über die Lockerungen. Und Skepsis. Ein Rundblick durchs Land.

Die Reuttenerin Barbara Hornstein freute sich ungemein, endlich wieder „befreit“ einkaufen gehen zu können. Die Maske sei wirklich lästig gewesen. Sie schränkt in der Gemüseabteilung von Euro­spar Reutte aber auch ein: „Eigentlich wäre es mir fast lieber, wenn die Leute beim Obst all­e ihre Masken aufbehalten müssten. Dass hier alles unverpackt ist, finde ich vom Ökogedanken her super. Aus Sicht einer Corona-Bedrohung weniger.“ Derweil schiebt Marcel Kerle Einkauf um Einkauf über den Scanner an der Kasse. Der junge Kassier strahlt übers ganze Gesicht und atmet auf – im wahrsten Sinne des Wortes. „Mir hat die Maske überhaupt nicht getaugt. Und heute darf ich sie nach 14 Wochen endlich weglassen.“

In Lienz herrscht bei Kunz Moden große Freude. © Oblasser

Ortswechsel. Sautens. Als Bedienstete der dortigen Gemeinde arbeitet Carina Hackl nicht nur im Frontoffice­bereich von Bürgerservice und Meldeamt, sondern auch als Postpartner: „Die Maskenpflicht war nicht super, da braucht man nicht zu diskutieren. Eigentlich all­e Kunden sind froh, dass die Zeit der Masken abgelaufen ist. Zumal jetzt die warme Jahreszeit kommt und man unter den Masken erschwert Luft bekommt.“ Vereinzelt kommt doch noch jemand mit Maske, wohl weniger aus Angst vor Ansteckung, sondern eher aus Routine.

📽️ Video | Maskenpflicht weitgehend aufgehoben: Das sagen die Tiroler

Ein ähnliches Bild zeigte sich mittags in Innsbruck im Sillpark. Strahlende Gesichter. Kaum Masken. Ein Hauch von Normalität. Nur das Desinfektionsmittel erinnert noch an die Corona-Maßnahmen. Im Einkaufszentrum M4 in Wörgl ist am Montagnachmittag kaum jemand mit Maske unterwegs. Eigentlich nur dort, wo es immer noch Vorschrift ist, zum Beispiel bei Friseur, wie Center-Managerin Daniel­a Schlemmer erklärt.

Und auch Marcel Kerle im Eurosparmarkt in Reutte atmet erleichtert auf. © Helmut Mittermayr

Große Erleichterung über das Ende der Maskenpflicht bei der Drogerie Müller in den Schwazer Stadtgalerie­n. „Das ist eine Entlastung für das ganze Personal“, sagt Abteilungsleiterin Anita Hüttel. Einige Mitarbeiter hätten Hautausschlag, andere Kreislaufprobleme bekommen. „Letztere mussten wir immer mal wieder an die frische Luft schicken“, erzählt Hüttel. Die Regeln hätten auch die Kunden verärgert. „Es kamen weniger und sie hielten sich kürzer bei uns auf“, schildert sie. Rosa Spatzier aus Fiecht geht jetzt auch wieder gerne einkaufen. Während der Zeit der Maskenpflicht reduzierte sie die Einkäufe auf das Nötigste. „Auch weil meine Brille da immer beschlug“, sagt sie.