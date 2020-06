Reutte, Schwaz, Sautens, Wörgl, Lienz, Innsbruck –Alte­s neues Gefühl. Ohne Mask­e in den Supermarkt. Keine plötzlichen Kehrtwendungen am Eingang mehr, wenn kein Stoff Mund und Nase bedeckt. Durchatmen in Tirol. Vorerst zumindest. Mit gestern wurden weite Teile der Maskenpflicht gelockert, außerdem gibt es in der Gastronomie einige Erleichterungen – etw­a die Ausweitung der Sperrstunde. Am ersten Tag dieses neuen alten Lebensgefühls herrschten zwei Stimmungslagen vor. Freude über die Lockerungen. Und Skepsis. Ein Rundblick durchs Land.