Distance-Learning: Online-Uni war oft auch schwierig

Innsbruck –Seit Mitte März sind die Universitäten geschlossen, Lehrveranstaltungen finden online statt. Was im Fach „Amerikanische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts“ gut funktioniert, klappt beim Medizinstudium eher nicht. „Das Medizinstudium eignet sich definitiv nicht für virtuelle Lernformate“, sagt der Vizerektor der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI), Peter ­Loidl. Das vergangene Semester habe aber – wegen des Lockdowns gegen die Ausbreitung des Coronavirus – trotzdem im Internet stattgefunden, theoretische Lerninhalte wurden auf virtuelle Lehre umgestellt.

Sogar die praktische medizinische Ausbildung fand im Internet statt. „Es wurden etwa Krankengeschichten ins Netz gestellt und dann online behandelt.“ Zur Dauerlösung soll der Fernunterricht aber nicht werden. Loidl rechnet vorerst mit Normalbetrieb an der Med-Uni, ebenso wie auf der Leopold-Franzens-Universität (LFU), ab Herbst. Das sei praktikabel, auch während einer globalen Coronavirus-Pandemie.

Der klinische Unterricht an der MUI finde ohnehin meist in Kleingruppen von zwei bis drei Personen statt. Sollte es zu einer zweiten Welle an Corona-Infektionen kommen, werde „in mehreren Schichten gefahren“. Und: „Wir müssen lernen, mit der Corona-Infektion zu leben.“ Auch die LFU erwartet ab Herbst wieder Studierende, mit den dann notwendigen Abstands- und Hygieneregeln, sagt Sprecher Uwe Steger.