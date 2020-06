Kinderkrankheiten: Corona-Apps stoßen an ihre Grenzen

Wien – Sie wurde bereits im März veröffentlicht, hatte aber Kinderkrankheiten. Die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes soll es möglich machen, Begegnungen am Smartphone anonym zu speichern und Kontakte im Falle einer Infektion mit dem Virus zu warnen. Das funktionierte bisher aber nicht mit allen Geräten gleich gut.

Ein Problem ist damit aber noch nicht gelöst – die Kompatibilität der verschiedenen Corona-Apps im Ausland. Mehrere europäische Länder haben ihre eigene App entwickelt. Mit den Grenzöffnungen stellt sich die Frage, wie gut die nationalen Systeme zusammenarbeiten. Die Antwort: Sie stoßen dabei an ihre jeweiligen Grenzen. Wer in den Urlaub reist, müsste sich die jeweils dort verfügbare Variante installieren.

Die deutsche wird erst heute vorgestellt, die italienische mit dem Namen „Immuni“ ist seit gestern landesweit im Einsatz. „Ziel ist, dass man nur mehr mit einer App auskommt“, so Marecek. Derzeit gehe das aber noch nicht. Die Techniker würden sich allerdings bereits austauschen. Thema sei aber auch ein gemeinsamer europäischen Standard, nach welchen Bedingungen man Informationen übermittelt, erklärt er.

Inzwischen soll die „Stopp Corona“-App nicht mehr nur in Österreich verfügbar sein, sondern auch im Ausland – auch das eine Neuerung, die man am Mittwoch vorstellen will. Ein Österreich-Urlauber kann sie damit vor Reiseantritt installieren.