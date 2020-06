Öffentlichkeit bei Gemeinderatssitzung soll gewahrt sein

Innsbruck –Über Wochen war das politische Leben in den Tiroler Gemeinden so gut wie nicht vorhanden. Weil unter den von Bund und Land erlassenen „verkehrsbeschränkenden Maßnahmen“ zur Eindämmung des Coronavirus kaum reguläre Sitzungen in den Gemeindestuben mehr abzuhalten gewesen wären. Denn grundsätzlich haben Sitzungen der Dorfparlamente öffentlich zu erfolgen.