Volksschulen in Gries und Obernberg bleiben bestehen

Von Denise Daum

Gries am Brenner, Obernberg – Eigentlich wollte Karl Mühlsteiger „ganz emotionslos“ an die Sache herangehen, wie er sagt. Dafür hätte der Bürgermeister von Gries am Brenner aber wohl zuerst das Gespräch mit der Nachbargemeinde Obernberg suchen müssen, bevor er ein Schreiben an die Bildungsdirektion richtet.

Aber von Anfang an: Der Grieser Ortsteil Aue gehört zum Schulsprengel Obernberg. Das heißt, dass diese Grieser Kinder die Volksschule in Obernberg besuchen. Diese Einteilung stört die Gemeinde Gries schon seit Längerem; unter anderem, weil sie für diese Kinder Transferzahlungen leisten muss. „Es betrifft immer so zwei bis drei Kinder pro Schuljahr. Pro Schüler müssen wir weit über 1000 Euro jährlich zahlen. Gleichzeitig haben wir selbst zu wenig Kinder in unserer Volksschule“, erklärt Mühlsteiger.

Der Bürgermeister hat deshalb nach einem entsprechenden einstimmigen Gemeinderatsbeschluss in einem Schreiben an die Bildungsdirektion gefordert, die Schulsprengelaufteilung zu ändern. Auch eine Zusammenlegung der beiden Volksschulen am Standort Gries soll angedacht werden.

"Änderung des Schulsprengels kommt überhaupt nicht in Frage"

Mit der Gemeinde Obernberg wurde darüber allerdings nicht geredet. Dort kommt weder Mühlsteigers Forderung noch seine Vorgangsweise gut an. „Eine Änderung des Schulsprengels kommt für uns überhaupt nicht in Frage“, betont Obernbergs Bürgermeister Josef Saxer. Als Argument führt er nicht nur die geographische Nähe der Aue zu Obernberg ins Treffen. „Die Kinder aus der Aue sind auch in Obernberger Vereinen engagiert und gehören auch kirchlich zu uns“, sagt Saxer. An eine Zusammenlegung der Schulen denkt man in Obernberg „schon gar nicht“.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Und weil die Gemeinde Obernberg eine Änderung bei den Schulstandorten nicht mitträgt, blitzt die Gemeinde Gries auch bei der Bildungsdirektion ab. „Nur beim Wunsch der jeweiligen schulerhaltenden Gemeinde, ihre Schule aufzulassen bzw. mit einer anderen Schule zusammenzulegen, würde von der Bildungsdirektion geprüft werden, ob dies bewilligt werden kann. Da im konkreten Fall beide Gemeinden ihre Volksschule erhalten wollen, wird es derzeit zu keinen Änderungen kommen“, erklärt Bildungsdirektor Paul Gappmaier.