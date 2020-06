Fotografische Vorgeschichte zum Skandal in Ischgl

Aus 9000 Fotos wählte Hechenblaikner aus, aufgenommen nicht nur in Ischgl, sondern überall im Alpenraum: Ischgl ist gleich St. Anton ist gleich St. Moritz. Seine aktuelle Auswahl umfasst Bilder bis 2015. Eine Entwicklung in höher, weiter, schneller ist hier nicht zu erkennen, alle Aufnahmen sind bereits Bild gewordene Superlative. Zu sehen: eine zur Kulisse verkommene Landschaft, darauf Wimmelbilder mit Alkoholleichen. Hier kommt die Midlife-Crisis im ordinären Kostüm mit der Sexpuppe unterm Arm daher. Hechenblaikner zeigt Exzess und was davon bleibt: Ein hoher Preis muss nicht nur an der Champagnerbar gelöhnt werden, Müll, Zerstörung gehören zur Landschaft. Als ob es noch mehr Beweise bräuchte, ergänzt er im Anhang Pressemeldungen der Polizei, wo in Beamtendeutsch nachzulesen ist, was der Kamera durchrutscht.