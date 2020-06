Bayerns Ärger, Anflug auf Ballermann

Berlin, München –Nach drei Monaten hat Deutschland am Montag die weltweite Reise­warnung für Touristen teilweise aufgehoben, darunter auch für Österreich und Italien. Mit Spanien war bisher eine Aufhebung der Reisebeschränkungen mit 1. Juli anvisiert. Am Sonntag beschloss die spanische Regierung aber, die Grenzöffnung auf den 21. Juni vorzuziehen. Bereits gestern ist eine erste, mit 189 Urlaubern vollbesetzte Maschine aus Deutschland auf Mallorca gelandet. Seit Montag dürfen zunächst nur Urlauber aus Deutschland wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt bis zu 10.900 Reisende erlaubt. Mit dem Pilotprojekt sollen Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid-19 getestet werden, die dann landesweit zum Einsatz kommen.

Unterdessen wächst in Bayern der Ärger der Touristiker, weil die bayerischen Corona-Regeln die strengsten Deutschlands sind und etwa der Wellness-Bereich in Hotels tabu ist. Die Nachfrage sei so um bis zu 80 Prozent niedriger, weil viele Urlauber in andere Bundesländer und vor allem auch nach Österreich ausweichen würden, wo die Regeln nicht so streng seien, kritisierten Hoteliers auch Ministerpräsident Markus Söder im ZDF. Dieser hatte vor Wochen angesichts noch geschlossener Grenzen für Urlaub in Bayern statt in Österreich geworben. (TT, dpa)