Trumps Gesundheit rückt erneut in den Fokus

Washington –In Zeiten, da sich Nachrichten über soziale Medien in Windeseile verbreiten, sollte man sich besser keine öffentlichen Auffälligkeiten leisten: Es wird alles gnadenlos fotografiert, gefilmt und geteilt. Auf jemanden wie Donald Trump richten sich Kameras und Mobilgeräte besonders gern. Der US-Präsident nutzt moderne Medien ja auch selbst ausgiebig, um die Welt mit – nicht selten rätselhaften – Kommentaren zu beglücken.

Ausgerechnet an seinem 74. Geburtstag am Sonntag musste sich Trump mit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand herumschlagen. Auslöser waren Filmaufnahmen davon, wie Trump nach einer Rede an der berühmten Militärakademie West Point nur äußerst zögerlich und offenbar unter Schwierigkeiten die Bühnenrampe heruntergeht. Das Thema Alter und körperliche Fitness könnte eine Rolle im Präsidentschaftswahlkampf spielen. Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden ist freilich noch dreieinhalb Jahre älter.