Sommerkonzerte in Imst werden abgeblasen

Definitiv nicht stattfinden werden heuer die beliebten Sommerkonzerte der Stadtmusik Imst, die in den Jahren zuvor jeden Freitag bis zu 1000 Zuhörer zum Musikpavillon lockten, ein Fixpunkt im kulturellen Leben der Stadt. Wohl genau diesem Erfolg fallen die Platzkonzerte heuer zum Opfer: „Die Auflagen sind nicht umsetzbar“, erklärt Obmann Reheis, „und ich will den Leuten auch nicht vorschreiben, wo sie sich hinsetzen sollen. Ausschank und Gastronomie sind problematisch. Es haftet der Veranstalter, letztlich also ich.“

Freilich war die Stadtmusik auch während des Lockdowns nicht untätig: „Wir haben die Zeit genutzt, um mit Kapellmeister ­Schiechtl ein neues Marschbuch digital zu erstellen, und dieses an die MusikantInnen per Dropbox verteilt.“ Was jedenfalls sehr gefehlt habe, sei die Kameradschaft beim und nach dem gemeinsamen Musizieren, „das ist von 100 auf null gestoppt worden“. Vielleicht sei in den Jahren zuvor für manche auch etwas zu intensiv geprobt worden, räumt Reheis ein, „aber jetzt vermissen sie es. Jetzt müssen wir wieder starten und in Schwung kommen.“ (tobo)