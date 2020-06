Erl –Es war am Montagmorgen gegen 7 Uhr, als Bauer Markus Schwaighofer auf der Unterwiesenalm in Erl im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet gerade mit dem Melken seiner Kühe beschäftigt war. Plötzlich seien zwei junge Rinder von der Almwiese völlig panisch zur Herde in den Stall gelaufen. Dabei hatten sie einen Zaun übersprungen. Als der Landwirt nach draußen ging, um der Aufregung auf den Grund zu gehen, sah er sich Auge in Auge mit einem wolfsähnlichen Tier. „Das war ein Wolf“, ist sich Markus Schwaighofer sicher. Scheu habe das Tier keine gezeigt, vielmehr sei es interessiert in etwa 25 Metern Entfernung stehen geblieben. „Ich habe ihn angeschaut und er hat mich angeschaut“, berichtet Markus Schwaighofer. Dann sei der Wolf losgetrottet.