Frontex-Cef: „Asyl-Prüfung schon an Grenze“

Was die Migrationszahlen betrifft, warnte Leggeri auch vor einer erneuten Eskalation an der griechisch-türkischen Grenze. „Sollte die Türkei eine ähnliche Situation wie im März heraufbeschwören, würde Frontex sein Personal in Griechenland kräftig aufstocken.“ Derzeit seien 600 Frontex-Mitarbeiter in Griechenland; im Krisenfall könnten bis zu 1500 EU-Grenzbeamte geschickt werden.