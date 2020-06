Akrobatin turnt in NÖ auf 65 Meter hohem Windrad

Anlässlich des internationalen „Tag des Windes“ am Montag ist die Windkraftanlage in Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) Schauplatz einer spektakulären sportlichen Darbietung geworden. Die Artistin Stefanie Millinger vollführte auf den Rotorblättern des Windrades akrobatische Extremleistungen in 65 Metern Höhe, teilte die IG Windkraft in einer Aussendung mit.