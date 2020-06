Siegfried-Lenz-Preis geht an Autorin Ljudmila Ulitzkaja

Der mit 50.000 Euro dotierte Siegfried-Lenz-Preis geht heuer an die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja, teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung am Montag in Hamburg mit. Mit dem Preis sollen internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet werden, die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken dem Geist von Lenz nah ist.