Aktivisten besprühten Umweltministerium mit schwarzer Farbe

Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) haben am Montag in der Früh das Umweltministerium mit einer schwarzen Flüssigkeit besprüht. Gleichzeitig wurde vor dem Haupteingang eine Sitzblockade eingerichtet. „Die Regierung will zurück zur fossilen Normalität, wie vor Corona“, schrieben die Aktivisten in einer Aussendung. Gegen 9.00 Uhr wurde die Aktion beendet.