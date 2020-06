Österreichische Corona-Hilfsgüter für Italien und Westbalkan

Das geht aus einem Bericht hervor, den Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag dem Ministerrat zur Kenntnisnahme vorgelegen will. Zahlreiche Staaten seien derzeit mit einer großen Zahl an Covid19-Infektionen konfrontiert. „Viele nationale Gesundheitssysteme sind dadurch an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt und verfügen nicht mehr über ausreichende Mengen an Schutzbekleidung, medizintechnischen Spezialgeräten und Desinfektionsstoffen“, hieß es weiter.