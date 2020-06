Außenseiter Berger siegte bei Neustart der US-PGA-Tour

Nicht einer der zahlreich angetretenen Topstars des Golfsports, sondern der zum Kreis der gefährlichen Außenseiter zählende Daniel Berger hat am Sonntag beim Neustart der US-PGA-Tour triumphiert. Der US-Amerikaner feierte bei der Charles Schwab Challenge (7,5 Mio. Dollar) in Fort Worth seinen dritten Turniersieg, nachdem er seinen Landsmann Collin Morikawa im Stechen bezwungen hatte.

Im ersten Bewerb nach der Corona-bedingten dreimonatigen Pause gelang Berger am Sonntag zum Abschluss eine 66er-Runde zum Gesamtscore von 265 (15 unter Par), im Stechen setzte er sich am ersten Loch durch. „Ich bin stolz darauf, wie ich heute gekämpft habe und so viele der besten Spieler der Welt besiegt habe“, sagte der 27-Jährige. Berger hatte vor Ausbruch der Pandemie drei Top-Ten-Ergebnisse in Folge erreicht.