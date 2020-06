ÖHB-Männer bei EM-Quali-Auslosung in Topf 2

Österreichs Handballmänner blicken am Dienstag (17.00 Uhr) gespannt nach Wien, wo die Qualifikationsgruppen für die EM 2022 in Ungarn und der Slowakei ausgelost werden. Rot-Weiß-Rot wird aus Topf 2 gezogen und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die fünfte WM- oder EM-Endrunde in Folge machen.

Rund ein halbes Jahr nach dem historischen achten Platz bei der Heim-EM bzw. ein weiteres halbes vor der WM in Ägypten dürfen sich Nikola Bilyk und Co. zumindest geistig schon mit den kommenden EM-Quali-Gegnern beschäftigen. Weißrussland und Nordmazedonien, zuletzt Österreichs EM-Gegner, werden es nicht sein. Auch die bei der EM überraschend starken Portugiesen, Serbien, Russland, Montenegro und die Niederlande kommen nicht in Frage, sie sind allesamt im selben Topf wie Rot-Weiß-Rot. Um eines der 24 Endrundentickets zu lösen, ist Platz eins oder zwei in einer der acht Gruppen nötig, auch die vier besten Drittplatzierten sind dabei.