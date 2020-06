US Open sollen laut „New York Times“ ohne Fans stattfinden

Die Tennis-US-Open in New York sollen trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Nach Informationen der „New York Times“ vom Montag planen die Organisatoren, das Grand-Slam-Turnier vom 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchzuführen. New York ist schwer von der Pandemie betroffen. Die Pläne müssen noch von der Politik genehmigt werden.

„Wir sind bereit, vorwärts zu gehen, sofern wir alle Genehmigungen erhalten, die wir benötigen“, sagte US-Tennis-Verbandssprecher Chris Widmaier in einem Telefoninterview. Man sei gewillt, das Turnier stattfinden zu lassen. „Aber wir müssen diesen Versuch auf eine Schritt-für-Schritt-Manier machen. Und wenn wir all diese Schritte geschafft haben, können wir eine offizielle Erklärung abgeben.“

Nach Informationen der „New York Times“ ist zudem geplant, das vom 17. bis 23. August in Cincinnati angesetzte kombinierte Damen- und Herren-Turnier im Vorfeld bereits im „Billie Jean King National Tennis Center“ in New York zu spielen, quasi als Probelauf für die US Open. Eine Qualifikation für die US Open soll es dagegen nicht geben.