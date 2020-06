„Wir sind das Gegengewicht“ - Wiens FPÖ geht in Klausur

Die Wiener FPÖ hält am Mittwoch und Donnerstag eine Partei- und Klubklausur in der Therme Bad Blumau ab. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wir sind das Gegengewicht“. Neben dem Rechnungsabschlusses 2019 und diversen aktuellen Themen werden dort auch Vorbereitungen für die Wien-Wahl diskutiert, teilte die Partei der APA mit.

An dem Treffen in der Steiermark werden die nicht amtsführenden Stadträte, die Rathaus-Mandatare und die Chefs der Vorfeldorganisationen teilnehmen. Inhaltlich wird man sich etwa dem „rot-schwarz-grünen Feldzug gegen die Autofahrer“ widmen oder auch eine verfassungskonforme Regelung des Sozialgrundsatzgesetzes für Wien fordern, heißt es. Die Coronakrise gilt ebenfalls als fixer Schwerpunkt.

„Nach dem durch das Coronavirus bedingten Stillstand haben wir in Wien fast 200.000 arbeitslose Menschen und 250.000 in Kurzarbeit. Nach dem Auslaufen der Kurzarbeit wird sich die Lage weiter verschärfen. Viele Betriebe haben bereits zugesperrt oder stehen kurz vor dem Ruin“, warnte der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp: „Es gibt unzählige Beschwerden von Unternehmen, dass die von der schwarz-grünen Bundesregierung versprochenen Hilfen entweder gar nicht oder viel zu spät und in geringem Ausmaß ankommen.“