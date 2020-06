Wald4tler Hoftheater startet mit „Die Niere“ in 35. Saison

Das Wald4tler Hoftheater in Pürbach startet am 9. Juli mit „Die Niere“ von Stefan Vögel in die 35. Saison. Neben der Beziehungskomödie stehen einer Aussendung zufolge als Eigen- und Koproduktionen Arthur Schnitzlers „Reigen“ (ab 6. August) sowie „Das Ende vom Anfang“ von Sean O‘Casey (ab 8. Oktober) auf dem diesmal Corona-bedingt verkürzten Spielplan.