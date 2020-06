Neben brennender Kerze eingeschlafen -Brand auf Dachboden

Eine Übernachtung auf dem Dachboden seines Elternhauses ist für einen neunjährigen Buben in Dalaas (Bez. Bludenz) zum Abenteuer geworden. Er richtete sich am Monttagabend auf dem Dachboden ein und zündete auch eine Kerze an. Gegen 2.00 Uhr erwachte er, weil sein Polster und seine Matratze brannten. Der Vater warf das brennende Bettzeug aus dem Fenster, er und sein Sohn wurden leicht verletzt.