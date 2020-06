Kesseltausch als Turbo für Handwerk und Gewerbe

Österreichweit gingen im März die Aufträge in der Sparte um 21 Prozent zurück, in Tirol sogar um 22 Prozent. Das geht aus einer Erhebung der KMU Forschung Austria hervor, untersucht wurden die Monate März bis Mai. Noch massiver war der Corona-Schock im April, der Rückgang betrug österreichweit 31 Prozent, in Tirol 30 Prozent. Auch bei den Bauinstallationen wurde in diesem Monat ein massiver Rückgang der Auftragseingänge um 25 Prozent verbucht. Der Bau kam mit einem Rückgang im April mit einem Minus von sechs Prozent „mit einem blauen Auge“ davon , so Jirka.