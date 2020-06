Grenzenlose Freude über Öffnung: Von leeren Geisterdörfern bis zu vollen Parkplätzen

Innsbruck – Offene Grenzen. Alles wieder normal? Nicht ganz, wie am Dienstag ein Blick in die Tiroler Grenzregionen zeigte. Der Brenner etwa wirkt auch nach der Grenz­öffnung wie ein Geisterdorf. Zahlreiche Geschäfte waren am Dienstag geschlossen. Und das dürfte bei etlichen Läden entlang der Hauptstraße auch so bleiben. Nur zaghaft setzte am Vormittag der kleine Grenzverkehr wieder ein.

Südtiroler füllten den Pkw-Tank mit billigem Nordtiroler Benzin, die Nordtiroler füllten die Einkaufswägen im großen Supermarkt mit günstigen Nudeln und passierten Tomaten. Ins erstmals seit Monaten geöffnete Outlet-Center verirrten sich zunächst nur wenige Kunden.

📽 Video | Neue Reisefreiheit: Grenzen wieder offen

Auch dort blieben einige Geschäftslokale zu, ein beliebtes Café ist einer Sitzlandschaft gewichen. Gegen Mittag füllte sich das Einkaufszentrum etwas. Der Würstelstand in der Ortsmitte scheint die Corona-Krise am besten überstanden zu haben. Wie eh und je bestellten Kunden dort Burger und Frankfurter. Auch der benachbarte Obstladen sperrte wieder auf, die Verkaufstische waren aber nur spärlich gefüllt. „Die Ware kommt erst“, erzählte der Betreiber.

Am Brenner herrschte auch gestern noch jede Menge Beschaulichkeit. © Thomas Hörmann

Wenig Verkehr am Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden, viel los kurz nach der Grenze auf der Bundesstraße: Der Parkplatz vor der Rossmann-Filiale war gestern brechend voll, mehr als die Hälfte der Fahrzeuge hatten Kufsteiner Kennzeichen. „Endlich dürfen wir hier wieder einkaufen, es ist ja wesentlich billiger als bei uns“, schiebt Maria einen ganzen Einkaufskorb voller Drogerieartikel zu ihrem Auto. Viele bewältigten den scherzhaft als „Kieferer Triathlon“ bezeichneten Einkauf bei Rossmann, Penny und Rewe. Die strengen Regeln verursachten aber Staus vor den Läden.

Wieder wie gewohnt über die Grenze radeln – darüber freuten sich die Osttiroler Sportler, die regelmäßig gemeinsam unterwegs sind. Sie sind von Lienz über die Grenze bei Sillian-Arnbach bis ins Südtiroler Toblach gefahren, auf dem Rückweg kehrte die fünfköpfige Gruppe bei der Pizzeria Tempele am Grenzübergang zu. „Die Tour hat sich so ergeben, wir haben das nicht direkt für den heutigen Tag geplant“, sagt einer der sportlichen Herren, der sich über die Grenzöffnung freute.

Die Pizzeria ist gut besucht – das erste Mal seit Wochen. Wirt Daniel Maly ist erleichtert. „In der letzten Zeit hatten wir kaum Gäste, weil man durch die gesperrte Grenze ja nirgends hinkam“, sagt er. Für die Tempele-Pizzen gab es keine Sperre. „Wir haben sie auf Bestellung auch für Osttiroler Kunden gemacht und an der Grenze hinterlegt. Dort konnten sie abgeholt werden“, erzählt Maly.

In Osttirol haben sich die ersten Radler auf eine Tour aufgemacht. Die Freude über die Grenzöffnung ist überall groß. © Oblasser

Auf Osttiroler Seite freuen sich die Tankstellenbetreiber über die Öffnung. „Es ist jetzt wieder so, wie es vor der Krise war“, sagt die Leiterin der einen Tankstelle. Also viel los. Da in Österreich Benzin um einiges billiger ist, herrscht an der Arnbacher Grenze seit jeher reger Tanktourismus.

Am bedeutendsten Außerferner Grenzübergang, dem Grenztunnel Füssen, war am Dienstag alles wie vor Corona: Viel Verkehr rollte aus beiden Richtungen, der B179 und der deutschen Autobahn A7, in die Röhre. Beim Lokalaugenschein hatte Richtung Norden rund jedes sechste, siebte Fahrzeug ein RE-Kennzeichen.

Am Grenztunnel Füssen gibt es noch Kontrollen durch die deutsche Polizei. © Helmut Mittermayr