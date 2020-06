Österreich soll von Impfstoff-Allianz profitieren

Wien –Während Forscher weltweit eifrig an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeiten, hat der Wettlauf um die Verteilung der Vakzine längst begonnen. So will die EU-Kommission durch Vorverträge schnell ausreichende Mengen für die EU-Bürger sichern. Kern der Strategie ist es, jetzt Deals mit Pharmafirmen zu schließen und auch bereits Abschlagszahlungen zu leisten und dafür das Recht zum Bezug erfolgreicher Impfstoffe zu erwerben. Genau das haben nun Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande getan – gemeinsam haben sie mit einem Hersteller einen Vertrag über mindestens 300 Millionen Impfdosen für Covid-19 geschlossen. Profitieren sollen laut deutschem Gesundheitsministerium alle EU-Staaten, die dabei sein wollen. Also auch Österreich? „Diese 4-Länder-Allianz steht weder im Wettstreit zur EU-Kommission noch zu den anderen EU-Mitgliedstaaten und ist vollauf mit Österreich akkordiert“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gegenüber der Tiroler Tageszeitung.