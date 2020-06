Studie zeigt: Mehr Dürren im Alpenraum

Wien –Längere markante Dürreperioden, die einige Jahre anhalten können, kommen der Studie zufolge im Alpenraum mit einem Abstand von einigen Jahrzehnten immer wieder vor, wie in den 1860- und in den 1940er-Jahren. Infolge der Dürre der 1860er-Jahre trocknete beispielsweise der Neusiedler See fast vollständig aus. Der Klimawandel ist jedoch dafür verantwortlich, dass diese Trockenphasen deutlich häufiger und länger stattfinden.

Bei der Analyse von Dürreperioden zeigte sich, wenig überraschend, ein starker Zusammenhang zwischen Regenmangel und der Häufigkeit von Hochdruckwetterlagen. „Das Auftreten dieser Hochdruckwetterlagen ist aber nicht rein zufällig“, sagte Klaus Haslinger, Klimaforscher an der ZAMG, „sie sind in manchen Jahren häufig und in manchen Jahren selten. Das hängt mit den langfristigen Schwankungen von sehr großräumigen Zirkulationen in der Atmosphäre und in den Ozeanen zusammen. So können trockene Phasen über mehrere Jahre entstehen, was Probleme zum Beispiel in der Landwirtschaft und beim Grundwasser zur Folge hat.“ Ein trockener Frühling kann laut Studienautoren die Trockenheit bei bestimmten Wetterlagen im Sommer verstärken, weil die Bodenfeuchte für die Regenbildung fehlt. Der Klimawandel unterstütze das Entstehen von Trockenphasen in der warmen Jahreszeit, da die Böden durch die stärkere Verdunstung und die längere Vegetationsperiode zusätzlich Wasser verlieren.