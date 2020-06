Patscherkofelbahn: Reparatur ist ein wahrer Kraftakt

Innsbruck –Wenigstens ist das Wetter schlecht. Ein kleiner Trost für die Verantwortlichen der Patscherkofelbahn, deren obere Sektion seit Samstag stillsteht. Wie berichtet, bemerkten Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten am Freitagabend der vergangenen Woche „eigenartige“ Geräusche in der Mittelstation der Patscherkofelbahn. Es stellte sich heraus, dass ein Motorschaden vorliegt, der nicht mit ein paar Handgriffen behoben werden kann. Seitdem laufen die Arbeiten am Patscherkofel nahezu rund um die Uhr.