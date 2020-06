Standortsuche für Schutzbau in Igls läuft an

„Wir stehen natürlich gern zur Verfügung, wenn es darum geht, Igls vor Überschwemmungen zu schützen“, schickt Agrarobmann Karl Zimmermann voraus. Nur: Der von der WLV gewählte Standort war und ist für die Agrar ungeeignet: Zwei Hektar Wald müssten geopfert werden. Dadurch würde eine Föhnschneise entstehen, die weiteren Wald wegfegen würde. Das wäre nicht nur ein massiver Eingriff in die Natur, sondern würde auch deutlich mehr Wind für die Bewohner von Igls bedeuten. Außerdem wäre das Becken eine Beeinträchtigung für die geplante Erweiterung des Olympia-Golfplatzes. „Wir haben dem Golfplatzbetreiber die Erweiterungsflächen vertraglich zugesichert“, erklärt Zimmermann.

Für lange Zeit war es nach der misslungenen Einreichung ruhig um den Hochwasserschutz. Vor Kurzem kam wieder Bewegung in die Sache. „Wir sind dabei, mit dem Grundeigentümer eine Lösung zu finden“, erklärt Josef Plank, Chef der WLV-Sektion Mittleres Inntal. Die Prüfung alternativer Standorte läuft, die Agrar hat entsprechende Vorschläge eingebracht. Plank rechnet mit einer Einigung in den nächsten Wochen. Aber geht sich der Bau des Hochwasserschutzes bis 2022 überhaupt noch aus? „Theoretisch ja“, sagt Plank. „Wenn wir heuer die Planung abschließen und die Genehmigung bekommen. Das Becken ist in einem Jahr gebaut.“