Bruderschaft St. Christoph am Arlberg zahlte 640.000 Euro

St. Christoph –Seit Mai 2019 gingen bei der Bruderschaft St. Christoph am Arlberg 1538 Ansuchen auf Unterstützung ein, von denen 881 positiv erledigt werden konnten. Damit sieht sich die Organisation auch in ihrem 634. Bestandsjahr weiterhin als „wichtig­e Drehscheibe im sozialen Lebe­n“.

444.000 Euro flossen an bedürftige Familien, 100.000 Eur­o wurden an kooperierende Vereine ausbezahlt. Mit 33.000 Euro half die Bruderschaft nach Katastrophen, Bränden und Muren, 35.000 Euro gingen als Zuwendungen an die Jugendvereine rund um den Arlberg. 22.000 Euro wurden in Ausbildungen, Stipendien und Deutschkurse und 5.000 Euro für Missionsfahrzeuge investiert.