Mit Charme immer noch voll im Takt: Jung geblieben dank Musikkapelle

„Bei der Gründung haben viele Musikinstrumente gefehlt, es war eine wilde Zusammensetzung“, erinnert sich Monika Illes. „Ich konnte, neben Harfe, auch Klavier spielen, wozu ich mit sechs Jahren von unserem Vater gezwungen worden bin. Wir waren eine musikalische Familie mit sieben Kindern. Und so bin ich in die Blasmusik als Pensionistin mit dem Keyboard eingestiegen, mit dem sich alle möglichen Instrumente imitieren ließen: Bässe, Posaunen, und so weiter.“