Mit den richtigen Apps steckt in jedem Wanderer ein kleiner Wissenschafter

Das Smartphone scannt den Berg und zeigt den Namen an. Nur wie macht das die App? Mit Augmented Reality (AR) , mit erweiterter Realität. Die App verknüpft das Sichtbare mit den GPS-Standortdaten und mit Infos aus einer Datenbank. So weiß die App, dass es der Langkofel in den Dolomiten sein muss.

© iStockphoto