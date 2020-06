Anträge für Hilfsfonds gering, Ablehnung hoch

Nun, kurz vor Ende dieser Förderschiene, liegt auch deren vorläufige Bilanz vor. Und die ist durchaus eine zwiespältige, wie sich mit Blick auf die Zahlen zeigt. Bis dato gingen nämlich nur rund 5000 Förderansuchen beim Land hierfür ein. Erwartet hatte man sich eine erheblich höhere Anzahl. Galten doch dem Grunde nach alle durch Covid arbeitslos gewordenen ArbeiternehmerInnen als potenziell Bezugsberechtigte. Zum Vergleich: Der bisherige Höchststand an Arbeitslosen betrug Mitte April über 45.000. All jene, die nämlich in Kurzarbeit waren und sind, zählen nicht vordergründig zum Zielkreis. Sie verlieren nämlich maximal zwanzig Prozent ihres Netto-Einkommens. Für den Fonds von Land und AK gilt es hier aber einen Netto-Haushaltseinkommensverlust von mindestens 30 Prozent nachzuweisen.

Letzteres ist auch der Hauptgrund, wie es aus dem Landhaus heißt, dass an die 1900 der 5000 Anträge abgelehnt werden mussten. 2000 Anträge wurden positiv erledigt. Der Rest ist noch in Bearbeitung bzw. benötigt weitere Unterlagen. In Summe, so schätzt man, sei erst ein Förderbetrag von 800.000 bis zu einer Million Euro ausbezahlt worden.