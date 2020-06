Prozess um Mord an Politiker Lübcke hat begonnen

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und mit juristischen Scharmützeln hat in Deutschland der Prozess um den Mord am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Als mutmaßlicher Haupttäter ist der 46-jährige Stephan E. angeklagt. Er soll den CDU-Politiker vor einem Jahr auf dessen Terrasse in Nordhessen erschossen haben.