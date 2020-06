Ibiza-U-Ausschuss: FPÖ will Absetzung Sobotkas

Die FPÖ schießt sich im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses auf die ÖVP ein. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nehme zunehmend eine Rolle als „Tatortreiniger“ ein, mutmaßte Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag in einer Pressekonferenz. Er forderte die Absetzung Sobotkas als Ausschussvorsitzender und außerdem die Einvernahme jenes Anwalts, der das Ibiza-Video angeboten hatte.

Auch der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker verdächtigte Sobotka, als „Cleaner“ der ÖVP im Untersuchungsausschuss tätig zu sein. Hintergrund: Der Nationalratspräsident hatte das Angebot des Anwalts des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H. abgelehnt, das Ibiza-Video in der Originalversion zu übermitteln. „Zensurmaßnahmen“ vermutet Kickl in der Entscheidung, er glaubt, „dass es an der Zeit ist, dass Sobotka seinen Vorsitz abgibt“.

Auch Vertreter der SPÖ, NEOS und der Grünen wollen den Anwalt von Julian H. als Auskunftsperson in den U-Ausschuss laden. Derzeit prüfe man mehrere Möglichkeiten, wie man Johannes Eisenberg als Auskunftsperson gewinnen kann, sagte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer am Dienstag zur APA.

Als erstes hatten die NEOS am Montag den Vorschlag aufs Tapet gebracht, Eisenberg als Auskunftsperson in den U-Ausschuss zu laden. Damit könnte man ihm auch die Möglichkeit geben, das Material selbst in den Untersuchungsausschuss einzubringen. Eine Variante wäre, ihn für den 16. Juli zu laden, sagte NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper der APA. An diesem Tag war unter anderem SoKo Ibiza-Leiter Andreas Holzer vorgesehen gewesen, dieser wurde aber vorgezogen und hat bereits ausgesagt.