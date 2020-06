Lackner zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt

Franz Lackner (63) ist der neue Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz. Der römisch-katholische Erzbischof von Salzburg wurde am Dienstag bei der Vollversammlung des Gremiums in Mariazell zum Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn (75) gewählt, der das Amt nach 22 Jahren aus Altersgründen zurückgelegt hatte. Lackner versprach brüderliche Zusammenarbeit unter den Bischöfen.

Der neue Vorsitzende hatte die vergangenen fünf Jahre bereits als Stellvertreter Schönborns in der Bischofskonferenz fungiert. Nun bekam er den Linzer Bischof Manfred Scheuer (64) als Vize beigestellt. Das neu gewählte Führungsduo steht für die nächsten sechs Jahre an der Spitze des heimischen Episkopats.

Dass dies für ihn wichtig sei, machte auch Lackner in einer ersten Stellungnahme klar. Er wolle die „brüderliche Zusammenarbeit“ unter den Bischöfen Österreichs stärken und zugleich die „Sorgen, Nöte aber auch Hoffnungen und Visionen der Kirche in Österreich in die Weltkirche einbringen und auch anwaltschaftlich vertreten“, betonte er.

Lackner wird zum aufgeklärteren Teil des heimischen Klerus gezählt. Seine größte Bewährungsprobe absolvierte er zuletzt als päpstlicher Visitator in der von der Causa Alois Schwarz gebeutelten Diözese Gurk-Klagenfurt. Der gebürtige Steirer war zunächst Elektriker, erst Anfang 20 trat er in den Franziskanerorden ein und wurde Priester. 2002 wurde er Weihbischof in Graz-Seckau, 2014 Erzbischof in Salzburg und damit „Primas Germaniae“.