Ungarisches Parlament beschließt Ende des Notstandsgesetzes

Einstimmig hat das ungarische Parlament am Dienstag das Gesetz über die Rücknahme des umstrittenen Corona-Notstandsgesetzes verabschiedet. Zugleich stimmten die Abgeordneten über den Gesetzentwurf hinsichtlich der Einführung des Gesundheitsnotstandes ab, der Sonderbefugnisse hinsichtlich der Corona-Pandemie beinhaltet.

Dieser Gesetzentwurf verfehlte die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, da sich die Opposition der Stimme enthielt. Es wurde in zweiter Abstimmung jedoch mit einfacher Mehrheit, 135 Ja- und 54 Nein-Stimmen sowie drei Stimmenthaltungen, verabschiedet. Über den konkreten Termin der Abschaffung des Notstandes wird die Regierung entscheiden. Nach Bekanntgabe dieses Termins verliert das Notstandsgesetz seine Gültigkeit.

Das Ende des Notstands könnte bereits Donnerstag um 0.00 Uhr erfolgen. Das kündigte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest an. Dazu müsse das Gesetz umso eher verkündet werden, damit die Regierung ihre Entscheidung treffen und der Notstand zu diesem Termin beendet werden könne.