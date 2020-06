Solarstrom vom Spital: Wien baut Photovoltaik aus

In Wien soll die Solarenergie in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Den Anfang machen Spitäler, Pflegewohnheime und Sportstätten. Bis Ende 2022 sollen auf den Dächern aller geeigneten Objekte Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtgröße von 17 Fußballfeldern errichtet werden, berichtete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag.

Ludwig sprach vom „Anspruch, die klimafreundlichste Stadt der Welt zu werden“. Bis 2030 werden laut dem Stadtchef 1,2 Mrd. Euro in den Photovoltaikausbau investiert. Das entspreche Anlagen in der „gewaltigen Größenordnung“ von rund 600 Fußballfeldern. Für die Umsetzung zeichnet die Wien Energie verantwortlich.

Was Gesundheits- und Sporteinrichtungen betrifft, werden laut Sima in den kommenden Jahren Anlagen auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Sportstätten und Rettungsstationen mit der umweltfreundlichen Energiequelle ausgestattet. Allein für das laufende Jahr seien 15 Photovoltaik-Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 2,7 Megawatt auf Gebäuden des Gesundheitsressorts in Entwicklung bzw. Umsetzung - darunter am Dach des Pflegewohnhauses Baumgarten, der Klinik Floridsdorf, der Sportanlage Eisring Süd oder der Rettungsstation Arsenal, wo der Medientermin stattfand.