34 Coronatote in Italien innerhalb von 24 Stunden

In Italien sind von Montag auf Dienstag 34 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 26 gewesen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden 210 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind 34.405 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.

Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Dienstag auf 24.569. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 3.301. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation fiel unter die 200-Schwelle auf 177. Am Höhepunkt der Epidemie waren 4.000 Personen auf den Intensivstationen des Landes gelegen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank auf 21.091 Personen, 178.526 Corona-Infizierte galten als genesen.

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden neun Tote gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.66 stieg. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 15.233, jene der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 1.902 - nur noch 69 Patienten lagen auf einer Intensivstation.

Seit Dienstag sind die österreichischen Grenzen in Richtung Italien wieder offen. Allerdings gilt weiterhin eine Reisewarnung für die Lombardei.