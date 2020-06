Wettlesen um den Bachmann-Preis startet

Am Mittwochabend werden in Klagenfurt die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. Sharon Dodua Otoo, Bachmann-Preisträgerin 2016, hält per Videoaufzeichnung die Klagenfurter Rede zur Literatur. Die Auslosung der Lesereihenfolge wird diesmal vom Moderator und dem Justiziar vorgenommen. Die Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises sowie weiterer Preise findet am Sonntag statt.