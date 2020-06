In Auto gezündelt - Polizist reanimierte Kind in Vorarlberg

In Lustenau (Bezirk Dornbirn) ist ein Polizist am Dienstagnachmittag zum Lebensretter geworden. Der Beamte reanimierte einen dreijährigen Buben, der zuvor in einem abgestellten Auto gezündelt hatte und infolge der Rauchentwicklung nicht mehr atmete. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, befand sich das Kind am Abend in kritischem Zustand auf der Kinderintensivstation des Spitals.