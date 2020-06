Kogler rechnet mit Millionärs-Beitrag noch in dieser Periode

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) rechnet damit, dass zur Finanzierung der Coronavirus-bedingten Kosten auch die Millionäre noch in dieser Legislaturperiode einen Beitrag leisten werden. „Selbstverständlich wird es einen Beitrag der Millionäre geben müssen, wenn es einmal soweit ist. Und das wird noch in dieser Legislaturperiode sein“, sagte er am Dienstagabend in der „ZiB 2“ des ORF.