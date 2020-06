So viel wie nötig, so schonend wie möglich: Wie der Haut das Händewaschen gefällt

Häufiges Händewaschen gilt als wichtige Schutzmaßnahme während der Corona-Pandemie. Es ist zur Gewohnheit geworden. „Deshalb haben wir in den letzten Monaten – auch bei Kindern – vermehrt sehr trockene Hände und Handekzeme gesehen“, informiert Robert Gruber, leitender Oberarzt an der Universitätsklinik Innsbruck für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Das häufige Händewaschen mit Wasser und Seife strapaziert die Hautbarriere. Aus dermatologischer Sicht laute der Grundsatz daher: „So viel wie nötig Hände waschen und so schonend wie möglich.“